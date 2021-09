Morris, LeBron'a mı laf attı?: "Topu verip oyun kurmasını bekle..."

Miami Heat'in yeni forveti Markieff Morris, eski takımı Los Angeles Lakers ve LeBron James'e inceden gönderme yaparak, Heat'in oyun tarzına övgüde bulundu.



Heat ile tek yıllığı 2.6 milyon dolarlık bir kontrat yapan Morris, The Sun Sentinel'den Ira Winderman'a Los Angeles'ın oyun stilinden pek hoşlanmadığını ima etti:



"Kendimi, eski halime geri dönebileceğim, oyunu doğru şekilde ve endişe yapmadan oynayabileceğim bir yerde görüyorum. Takımda 'topu şu adama verip oyunu kurmasını bekle' diyen kimse olmadığını düşünüyorum. Bu kolektif bir çaba.



Herkesin her gece skor üretmesi, ribaund alması ve savunma yapması gerekecek. Ve her maçta köşede durup bir adamın sizin için oyun kurmasını beklemek zorunda olmadığınız zaman, gidilecek en iyi takım da o oluyor."



"AYRILMAYI BEKLEMİYORDUM"



Morris ayrıca, Lakers'tan ayrılışının kendisi için sürpriz olduğunu da sözlerine ekledi:



"Asla beklemediğim bir şeydi. Elbette, Lakers'ta kalacağımı sanıyordum. Ama bazen takımların planlarında olmuyorum ve işler böyle yürüyebiliyor."