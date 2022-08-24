Morinho'dan Belotti için mesaj verdi

Roma teknik direktörü Jose Mourinho, forvet ve orta saha transferi beklediğini açıkladı. Mourinho'nun sözleri, Galatasaray'ın da ilgilendiği Andrea Belotti transferinin bitmesi için yönetime mesaj olarak değerlendirildi.



Portekizli teknik adam yaptığı açıklamada, "Transfer dönemi bitmeden bir orta saha ve bir forvet oyuncusu alınmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı. Bilindiği gibi Roma, Galatasaray'ın da istediği Andrea Belotti'yle anlaşma sağlamış ancak İtalyan golcü teklifleri bekleme kararı almıştı.



Wijnaldum'un ayağının kırılması nedeniyle orta sahada da eksik kalan Roma'nın orta sahanın merkezine transfer yapması da Mourinho'nun bu açıklamasıyla kesinleşmiş oldu.



ROMA DA 3 MİLYONA ÇIKTI



Öte yandan İtalya'dan gelen son haberlere göre Roma'nın Belotti'ye yaptığı teklfi yıllık 3 milyon euro garanti paraya çıkardığı sözleşmenin 2025 yılına kadar olacağı ifade edildi.



Son haberlere göre Galatasaray'ın da Belotti'ye yaptığı teklifin 3 milyon euroya çıktığı ve kararın İtalyan golcüye kaldığı belirtilmişti.





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