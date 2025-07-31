Philadelphia 76ers başkanı Daryl Morey, Los Angeles Lakers'ın 2020 yılında "bubble" formatında kazandığı NBA şampiyonluğunu tartışmaya açarak, "gerçek bir şampiyonluk sayılmadığını" iddia etti.The Athletic'ten Joe Vardon'a konuşan Morey,diyerek, 2020 şampiyonluğunun lig standartlarına uygun olmadığını ileri sürdü.Pandemi nedeniyle Mart 2020'de askıya alınan sezon, Orlando'daki Disney World kompleksinde seyircisiz olarak yeniden başlatılmıştı. Bu süreçte LeBron James önderliğindeki Lakers, Miami Heat'i 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.O dönemde bubble ortamı mental olarak zorlu koşullar yaratmış ve birçok oyuncu bu sürecin psikolojik etkilerinden söz etmişti.Morey'nin açıklamaları, bubble şampiyonluğuna yönelik ilk eleştiri olmasa da, bir kulüp yöneticisinden gelen nadir doğrudan yorumlar arasında yer aldı.Destekleyenler, bu ortamın tüm takımları eşit şartlara getirdiğini ve deplasman avantajlarını ortadan kaldırarak şampiyonluğu daha da zorlaştırdığını savunurken; eleştirenler, bu ortamın rekabet düzeyini düşürdüğünü ve normal sezonun doğasına uymadığını öne sürüyor.LeBron James daha önce yaptığı açıklamalarda, bubble şampiyonluğunu kariyerinin en zorlu başarılarından biri olarak nitelendirmişti.