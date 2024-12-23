Moreno: 'Bertuğ'u taktiksel nedenlerle oyundan aldık'

Getafe CF'nin yardımcı antrenörü Patricio Moreno, Getafe'nin Mallorca'ya 1-0 yenilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.



Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın 36. dakikada oyundan alınmasını "taktiksel nedenler"e bağlayan Moreno, "Bertuğ maça başladı ve ona hiçbir şey söyleyemeyiz. Oyuncunun taktiksel nedenlerle ilk yarıda değiştirilmesi onu rahatsız etmiş olabilir, bu anlaşılır bir durum. Ama bu, o an için takım adına en iyi seçimdi. Ayrıca sarı kart görmüştü ve bu da değişikliğin nedenlerinden biriydi. Uzun toplarla oynamak zorunda kaldığımızda savunma oyuncularını sabitlemekte biraz zorlanıyorduk. Ancak Bertuğ iyi çalışıyor ve sezonun geri kalanında bize çok yardımcı olacağından eminim." dedi.



BERTUĞ'NUN SEZON İSTATİSTİKLERİ



Bertuğ Yıldırım, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Getafe'de 16 maça çıktı ve 3 gollük katkı sağladı.