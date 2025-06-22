22 Haziran
Juventus-Wydad
19:00
22 Haziran
Real Madrid-Pachuca
22:00
23 Haziran
RB Salzburg-Al Hilal
01:00
23 Haziran
M.City-Al-Ain
04:00
22 Haziran
Salernitana-Sampdoria
21:30

Morata'dan flaş ayrılık kararı!

Galatasaray'a devre arasında transfer olan Alvaro Morata, bu yaz kulüpten ayrılmak istiyor.

calendar 22 Haziran 2025 14:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Morata'dan flaş ayrılık kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olan Alvaro Morata, için İtalya'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

MORATA AYRILMAK İSTİYOR

Calciomercato'da yer alana habere göre İspanyol golcü, takımdan ayrılmak istiyor. Haberde Morata'nın kendini kulübün önemli bir parçası olarak görmediği ve bu nedenle takımdan ayrılmak istediği aktarıldı. Haberde ayrıca Morata'nın menajerinden kendisine kulüp bulmasını istediği belirtildi.


İSPANYA'YA GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Öte yandan Morata'nın isteğinin İspanya'ya geri dönmek olduğu vurgulandı. Ayrıca tecrübeli santrfor için Sevilla dahil birçok kulübün de devrede olduğu belirtidi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ve Milan forması ile 41 maça çıkan Morata, 13 gol atıp 5 de asist yaptı. 


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.