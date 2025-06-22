Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olan Alvaro Morata, için İtalya'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
MORATA AYRILMAK İSTİYOR
Calciomercato'da yer alana habere göre İspanyol golcü, takımdan ayrılmak istiyor. Haberde Morata'nın kendini kulübün önemli bir parçası olarak görmediği ve bu nedenle takımdan ayrılmak istediği aktarıldı. Haberde ayrıca Morata'nın menajerinden kendisine kulüp bulmasını istediği belirtildi.
İSPANYA'YA GERİ DÖNMEK İSTİYOR
Öte yandan Morata'nın isteğinin İspanya'ya geri dönmek olduğu vurgulandı. Ayrıca tecrübeli santrfor için Sevilla dahil birçok kulübün de devrede olduğu belirtidi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Galatasaray ve Milan forması ile 41 maça çıkan Morata, 13 gol atıp 5 de asist yaptı.
MORATA AYRILMAK İSTİYOR
Calciomercato'da yer alana habere göre İspanyol golcü, takımdan ayrılmak istiyor. Haberde Morata'nın kendini kulübün önemli bir parçası olarak görmediği ve bu nedenle takımdan ayrılmak istediği aktarıldı. Haberde ayrıca Morata'nın menajerinden kendisine kulüp bulmasını istediği belirtildi.
İSPANYA'YA GERİ DÖNMEK İSTİYOR
Öte yandan Morata'nın isteğinin İspanya'ya geri dönmek olduğu vurgulandı. Ayrıca tecrübeli santrfor için Sevilla dahil birçok kulübün de devrede olduğu belirtidi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Galatasaray ve Milan forması ile 41 maça çıkan Morata, 13 gol atıp 5 de asist yaptı.
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