Memphis Grizzlies süperstarı Ja Morant, Grizzlies'e yeniden katıldı ve Çarşamba günü kadroya dönebileceği bildirildi.



Başantrenör Taylor Jenkins, Morant'in Çarşamba günü Houston Rockets karşısında Grizzlies kadrosuna döneceğinden "umutlu" olduğunu söyledi:



"Tıbben her şey yoluna girdiği sürece, Çarşamba günü için umutluyuz. Kendisi harika bir şekilde karşılandı. Geri gelmesinden dolayı heyecanlıyız."



Grizzlies, Morant'i sekiz maçlık cezasının ardından kondisyonunu toparlama sürecinde olduğundan dolayı, geçtiğimiz geceki Dallas Mavericks karşılaşmasında oynatmamıştı.



Memphis ekibi, Morant olmadan oynadığı 9 maçta 6-3'lük bir seri yakaladı.





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