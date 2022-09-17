Montpellier son saniyede galip geldi

Fransa Ligue 1'de Montpellier, Strasbourg'u 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Montpellier son saniyede galip geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Eylül 2022 20:02
Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Montpellier ile Strasbourg karşı karşıya geldi.

Mosson Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Montpellier 2-1 kazanırken goller; 17. dakikada Arnaud Nordin ve 90+5'de Teji Savanier'den geldi. Konuk ekip Strasbourg'un tek golü ise 85'de Habibou Diallo'dan geldi.

Bu sonuçla beraber Montepellier puanını 12'ye yükseltirken, Strasbourg 5 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Montpellier deplasmanda Toulouse ile karşılaşırken, Strasbourg evinde Rennes'i ağırlayacak.

[Fotoğraf Kaynak: Montpellier / Twitter]

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ