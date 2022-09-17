Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Montpellier ile Strasbourg karşı karşıya geldi.



Mosson Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Montpellier 2-1 kazanırken goller; 17. dakikada Arnaud Nordin ve 90+5'de Teji Savanier'den geldi. Konuk ekip Strasbourg'un tek golü ise 85'de Habibou Diallo'dan geldi.



Bu sonuçla beraber Montepellier puanını 12'ye yükseltirken, Strasbourg 5 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Montpellier deplasmanda Toulouse ile karşılaşırken, Strasbourg evinde Rennes'i ağırlayacak.



[Fotoğraf Kaynak: Montpellier / Twitter]





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