Montero'ya sürpriz talip!

Beşiktaş transfer haberleri: Belçika ekiplerinden KV Kortrijk, Beşiktaş'tan Francisco Montero ile ilgileniyor.

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Montero'ya sürpriz talip!
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20 Ağustos 2023 14:35
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Francisco Montero'ya yeni bir talip çıktı.

Daha önce adı İspanyol ekipleriyle anılan 24 yaşındaki savunma oyuncusu ile Belçika temsilcisi KV Kortrijk ilgileniyor.

Kortrijk, Montero'nun transferi için maaş konusundaki pürüzleri çözmeye çalışıyor.

Beşiktaş'la sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Montero, geçen sezonun ikinci yarısında da Hamburg'a kiralık olarak gitmişti.





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