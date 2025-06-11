Montella: 'Kaybetmeyi hak etmedik'

Türkiye A Milli Futbol Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Meksika karşılaşmasının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu."İlk yarı son dakikalarda herkes topun gerisindeyken hatalı bir gol yedik. Bu bize bir deneyim kazandırdı. Ufak tefek hatalar yapmamız gerekiyor. Bu kamp döneminde 4 yeni futbolcu milli takım forması giydi. Gelecekten ümitliyiz. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Kaybetmeyi hak etmedik. Bu kampı bu şekilde noktalıyoruz. Deneyimleri ilerisi için yanımızda taşıyacağız.""Aslında her oyuncu kendi rolünü oynadı. Bu kamp genelinden memnun kaldım. Her zaman istediğimiz takım ruhunu sahaya yansıttılar. Ben gelmeden önce FIFA'da 40. sıradaydık, 27'ye yükseldi. Meksika 17'inci sırada. Rakibimiz değerli bir rakip. Hak ettiğimiz bir yenilgi değildi. Sadece şutlarda biraz daha isabetli olabilirdik.""Aslında futbol bu şekildedir. Bazen yüklenir isabet sağlayamazsınız. Daha az atak yapar, çok isabet sağlarsınız. Şut isabetlerinde düşük kaldık. Maalesef futbol böyle.""Rakipten daha kötü fiziksel performans ortaya koymadık. Korakor bir mücadele vardı. Sonuna kadar mücadelemizi verdik. Şu açıdan bakıyorum; sezonu bitirdik, bazı futbolcular 50 maçtan fazla oynadı. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra da tatil yapamadılar. Ona rağmen fiziksel olarak rakibin gerisinde değildik. Bunu söylemek güzel değil ama birçok eksiğimiz de vardı."