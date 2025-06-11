10 Haziran
Finlandiya-Polonya
2-1
10 Haziran
Sırbistan-Andora
3-0
10 Haziran
Letonya-Arnavutluk
1-1
10 Haziran
San Marino-Avusturya
0-4
10 Haziran
Romanya-Güney Kıbrıs
2-0
10 Haziran
Hollanda-Malta
8-0
10 Haziran
Japonya-Endonezya
6-0
10 Haziran
Suudi Arabistan-Avustralya
1-2
10 Haziran
Bolivya-Şili
2-0
11 Haziran
Uruguay-Venezuela
2-0
11 Haziran
Arjantin-Kolombiya
1-1
11 Haziran
Brezilya-Paraguay
1-0
11 Haziran
Peru-Ekvador
0-0
11 Haziran
Meksika-Türkiye
1-0

Montella: "Kaybetmeyi hak etmedik"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Meksika'ya karşı alınan mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Kaybetmeyi hak etmediklerini belirten İtalyan teknik adam, takımda bazı eksikliklerin olduğunu da vurguladı.

calendar 11 Haziran 2025 06:47 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2025 07:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Montella: 'Kaybetmeyi hak etmedik'
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Türkiye A Milli Futbol Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Meksika karşılaşmasının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KAYBETMEYİ HAK ETMEDİK"

"İlk yarı son dakikalarda herkes topun gerisindeyken hatalı bir gol yedik. Bu bize bir deneyim kazandırdı. Ufak tefek hatalar yapmamız gerekiyor. Bu kamp döneminde 4 yeni futbolcu milli takım forması giydi. Gelecekten ümitliyiz. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Kaybetmeyi hak etmedik. Bu kampı bu şekilde noktalıyoruz. Deneyimleri ilerisi için yanımızda taşıyacağız."

"ŞUTLARDA BİRAZ DAHA İSABETLİ OLABİLİRDİK"

"Aslında her oyuncu kendi rolünü oynadı. Bu kamp genelinden memnun kaldım. Her zaman istediğimiz takım ruhunu sahaya yansıttılar. Ben gelmeden önce FIFA'da 40. sıradaydık, 27'ye yükseldi. Meksika 17'inci sırada. Rakibimiz değerli bir rakip. Hak ettiğimiz bir yenilgi değildi. Sadece şutlarda biraz daha isabetli olabilirdik."

"MAALESEF FUTBOL BÖYLE"

"Aslında futbol bu şekildedir. Bazen yüklenir isabet sağlayamazsınız. Daha az atak yapar, çok isabet sağlarsınız. Şut isabetlerinde düşük kaldık. Maalesef futbol böyle."

"BİR ÇOK EKSİĞİMİZ VARDI"


"Rakipten daha kötü fiziksel performans ortaya koymadık. Korakor bir mücadele vardı. Sonuna kadar mücadelemizi verdik. Şu açıdan bakıyorum; sezonu bitirdik, bazı futbolcular 50 maçtan fazla oynadı. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra da tatil yapamadılar. Ona rağmen fiziksel olarak rakibin gerisinde değildik. Bunu söylemek güzel değil ama birçok eksiğimiz de vardı." 


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