Montella'dan Enis Destan'a yakın takip

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trabzonspor forması giyen Enis Destan'ın performansını yakından takip ediyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Montella'dan Enis Destan'a yakın takip
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29 Kasım 2023 13:12
Trabzonspor'da Konyaspor maçında sonradan oyuna girip, Paul Onuachu'nun golünde asisti yapan Enis Destan, Sivasspor deplasmanında da 75. dakikada maça dahil oldu ve yine skora katkı sağladı.

Trezeguet'nin golünde pası veren 21 yaşındaki forvet, bu sezon performansıyla adeta parlıyor.

Nenad Bjelica'nın sezon başında takımda tuttuğu Enis, Umut Bozok'u kesip, 2. forvet durumuna gelmişti. Bu sezon ligde 233 dakika şans bulmasına rağmen 2 gol, 2 asistlik performans sergileyen Enis'e daha fazla süre verilmesi bekleniyor.

A Milli Takım'ın hocası Vincenzo Montella da genç oyuncuyu yakından takip ediyor.

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