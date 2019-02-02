Bundesliga'nın 20. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Schalke 04 karşı karşıya geldi. Schalke'yi deplasmanda 2-0 mağlup eden Mönchengladbach, Bayern'i averajla geride bıraktı ve 2. sıraya yükseldi.
Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri 85. dakikada Kramer ve 90+1. dakikada Neuhaus kaydetti. Schalke'de 59. dakikada kaleci Nübel kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Mönchengladbach, puanını 42 yaptı ve 2. sıraya yükseldi. Schalke ise 22 puanla 12. sırada kaldı.
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Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri 85. dakikada Kramer ve 90+1. dakikada Neuhaus kaydetti. Schalke'de 59. dakikada kaleci Nübel kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Mönchengladbach, puanını 42 yaptı ve 2. sıraya yükseldi. Schalke ise 22 puanla 12. sırada kaldı.
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