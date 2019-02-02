Bundesliga'nın 20. haftasındailekarşı karşıya geldi. Schalke'yi deplasmandamağlup eden Mönchengladbach, Bayern'i averajla geride bıraktı ve 2. sıraya yükseldi.Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri 85. dakikada Kramer ve 90+1. dakikada Neuhaus kaydetti. Schalke'de 59. dakikada kaleci Nübel kırmızı kart gördü.Bu sonucun ardından Mönchengladbach, puanını 42 yaptı ve 2. sıraya yükseldi. Schalke ise 22 puanla 12. sırada kaldı.