Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Monaco, sahasında Lens ile karşı karşıya geldi. Stade Louis II'deki karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.



Monaco, 84. dakikada Denis Zakaria'nın golüyle 1-0 öne geçti. Lens, Przemyslaw Frankowski'nin 90+3'te penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı.



Bu sonucun ardından iki takım da ligde 7 puana yükseldi.



Monaco, ligin bir sonraki haftasında Auxerre deplasmanına gidecek. Lens, sahasında Lyon'u konuk edecek.





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