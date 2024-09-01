Monaco - Lens maçında kazanan yok!

Fransa Ligue 1'de Monaco ile Lens 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Monaco - Lens maçında kazanan yok!
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01 Eylül 2024 18:03
Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Monaco, sahasında Lens ile karşı karşıya geldi. Stade Louis II'deki karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Monaco, 84. dakikada Denis Zakaria'nın golüyle 1-0 öne geçti. Lens, Przemyslaw Frankowski'nin 90+3'te penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı.

Bu sonucun ardından iki takım da ligde 7 puana yükseldi.

Monaco, ligin bir sonraki haftasında Auxerre deplasmanına gidecek. Lens, sahasında Lyon'u konuk edecek.

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