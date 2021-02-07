Monaco durdurulamıyor! Üst üste 7. galibiyet...

Fransa Ligue 1'de 24. hafta karşılaşmasında Nimes, Monaco'yu konuk etti.



des Costieres Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Monaco'nun 4-3'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 3., 12. ve 62. dakikada Golovin ile 77. dakikada Volland attı. Nimes'in sayılarını ise 23. dakikada Deaux, 32. dakikada Zinedine Ferhat ve 81. dakikada Eliasson kaydetti.



Monaco'nun 18. dakikada Wissam Ben Yedder ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.



Bu sonucun ardından ligde üst üste 7. galibiyetini alan Monaco, 48 puanla 4. sırada yer buldu. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Nimes ise 15 puanla 20. ve son sırada yer aldı.



Monaco, gelecek hafta Lorient'i konuk edecek. Nimes ise Dijon deplasmanına gidecek.



