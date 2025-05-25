Monaco'da kazanan Norris

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. ayağı olan Monaco GP'yi McLaren pilotu Lando Norris kazandı.



Ev sahibi olan Ferrari pilotu Charles Leclerc, 3 saniye geride ikinci oldu. McLaren'den Oscar Piastri ise podyumun son basamağına oturdu.



Alpine pilotu Pierre Gasly, Red Bull pilotu Yuki Tsunoda ile 8. turda yaşadığı kaza sonrası yarış dışı kalırken eski şampiyonlardan Aston Martin pilotu Fernando Alonso, 38. turda motor arızası nedeniyle yarıştan çekildi.



Sezonun 9. yarışı İspanya Grand Prix'si, 1 Haziran'da koşulacak.



Monako Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



Pilotlar:



1. Oscar Piastri (Avustralya): 161 puan



2. Lando Norris (Büyük Britanya): 158



3. Max Verstappen (Hollanda): 136



4. George Russell (Büyük Britanya): 99



5. Charles Leclerc (Monako): 79



Takımlar:



1. McLaren: 319



2. Mercedes: 147



3. Red Bull: 143



4. Ferrari: 142



5. Williams: 54



