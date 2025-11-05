UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Monaco, deplasmanda Bodo/Glimt'e konuk oldu.
Aspmyra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Monaco, 1-0 kazandı.
Monaco'ya galibiyeti getiren golü 43. dakikada Folarin Balogun attı.
Bu sonuçla birlikte Monaco, ilk galibiyetini elde ederek puanını 5'e yükseltti. Bodo/Glimt ise 2 puanda kaldı.
Devler Ligi'nde gelecek hafta Monaco, Pafos'a konuk olacak. Bodo/Glimt, Juventus'u konuk edecek.
Aspmyra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Monaco, 1-0 kazandı.
Monaco'ya galibiyeti getiren golü 43. dakikada Folarin Balogun attı.
Bu sonuçla birlikte Monaco, ilk galibiyetini elde ederek puanını 5'e yükseltti. Bodo/Glimt ise 2 puanda kaldı.
Devler Ligi'nde gelecek hafta Monaco, Pafos'a konuk olacak. Bodo/Glimt, Juventus'u konuk edecek.