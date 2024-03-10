Fransa Ligue 1, 25. hafta maçında Strasbourg ile Monaco karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Monaco 1-0 kazandı.



Monaco'ya galibiyeti getiren golü 72. dakikada Ben Seghir kaydetti.



Bu galibiyetle birlikte Monaco, puanını 46 yaptı. Strasbourg ise 26 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maçında Strasbourg, Nantes deplasmanına gidecek. Monaco, evinde Lorient'i ağırlayacak.



LIGUE 1'DE 16:00 SEANSININ DİĞER SONUÇLARI



Le Havre 1-0 Toulouse



Metz 1-0 Clermont





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