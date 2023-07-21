Monaco Basket'ten şok transfer

Gelecek sezon EuroLeague'de final four'a kalmak isteyen ve transfer çalışmalarını sürdüren AS Monaco Basket'ten şok bir transfer geldi.



Monaco uzun yıllar NBA'de forma giyen Kemba Walker'ı kadrosuna kattığını açıkladı.



4 KEZ ALL-STAR SEÇİLDİ



NBA'de, Charlotte Hornets'te gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olan ve sezon içerisinde düzenlenen All-Star maçlarında 4 kez forma giyen Kemba Walker'ın bu sezonun en flaş transferi olması bekleniyor.



Charlotte kariyerinde 443 maça çıkan Kemba Walker 18.4 sayı ve 5.4 asist ortalamalarıyla performans göstermişti.



