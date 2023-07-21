Monaco Basket'ten şok transfer

Fransa Ligi ekiplerinden AS Monaco Basket uzun yıllar NBA'de oynayan Kemba Walker'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Monaco Basket'ten şok transfer
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21 Temmuz 2023 16:21
Gelecek sezon EuroLeague'de final four'a kalmak isteyen ve transfer çalışmalarını sürdüren AS Monaco Basket'ten şok bir transfer geldi.

Monaco uzun yıllar NBA'de forma giyen Kemba Walker'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

4 KEZ ALL-STAR SEÇİLDİ

NBA'de, Charlotte Hornets'te gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olan ve sezon içerisinde düzenlenen All-Star maçlarında 4 kez forma giyen Kemba Walker'ın bu sezonun en flaş transferi olması bekleniyor.

Charlotte kariyerinde 443 maça çıkan Kemba Walker 18.4 sayı ve 5.4 asist ortalamalarıyla performans göstermişti.

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