Monaco, Ansu Fati transferinde sona yaklaştı

Barcelona'nın genç yıldızlarından Ansu Fati, satın alma opsiyonuyla birlikte Monaco'ya kiralanmaya hazırlanıyor.Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, Ligue 1 ekibi Monaco, 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için Barcelona ile önemli ölçüde anlaşma sağladı. Tarafların kısa süre içinde son detayları netleştirerek transferi tamamlaması bekleniyor.Transferin bu hafta içerisinde resmiyet kazanması hedefleniyor. Anlaşmanın tamamlanmasının ardından Ansu Fati sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından resmi imzalar atılacak. Bu transfer, kariyerinde yeni bir başlangıç arayan genç oyuncu için büyük bir fırsat niteliğinde.Geçtiğimiz sezon Barcelona'da beklenen performansı sergileyemeyen Fati, yalnızca 11 resmi maçta forma giydi ve gol ya da asist katkısında bulunamadı. Sakatlık problemleriyle mücadele eden İspanyol oyuncu, Monaco'da yeniden form tutmayı ve eski günlerine dönmeyi amaçlıyor.