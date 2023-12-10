MKE Ankaragücü'nün konuğu Çaykur Rizespor

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 11 Aralık Pazartesi sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MKE Ankaragücü'nün konuğu Çaykur Rizespor
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10 Aralık 2023 14:36
MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 11 Aralık Pazartesi sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Başkent temsilcisi, ligin 14. haftasında sahasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kalırken, Çaykur Rizespor, sahasında RAMS Başakşehir'i 3-2 mağlup etmeyi başardı.

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