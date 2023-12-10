MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 11 Aralık Pazartesi sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Başkent temsilcisi, ligin 14. haftasında sahasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kalırken, Çaykur Rizespor, sahasında RAMS Başakşehir'i 3-2 mağlup etmeyi başardı.
Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Başkent temsilcisi, ligin 14. haftasında sahasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kalırken, Çaykur Rizespor, sahasında RAMS Başakşehir'i 3-2 mağlup etmeyi başardı.
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