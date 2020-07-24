MKE Ankaragücü, Denizlispor maçıyla veda ediyor

MKE Ankaragücü, cumartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
MKE Ankaragücü, Denizlispor maçıyla veda ediyor
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24 Temmuz 2020 14:34
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 34. ve son haftasında cumartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Sarı-lacivertli takımda, Yukatel Denizlispor maçı öncesinde sakat futbolcu bulunmazken, Antalyaspor maçında kart görerek cezalı duruma düşen Tiago Pinto, Ricardo Faty ve Michal Pazdan, bu maçta forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenilerek 29 puanla 18. sıradan kurtulamayan MKE Ankaragücü'nün, ligin bitimine bir hafta kala küme düşmesi kesinleşmişti.

 



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