MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı için karar

MKE Ankaragücü - Beşiktaş karşılaşmasına siyah-beyazlı taraftarların alınmamasına karar verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı için karar
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31 Ağustos 2022 13:53
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasına deplasman takımı seyircisi alınmayacak.

Ankara İl Spor Güvenlik Kurulu, 4 Eylül Pazar günü yapılacak karşılaşmada stada deplasman takımı seyircisinin alınmaması yönünde karar verdi.

Eryaman Stadı'nda oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak.

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