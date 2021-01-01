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Mitchell'ın 45 numara giymesinin sebebi, Jordan!

Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell, "23 numara önceden seçildiği" için forma numarası olarak 45 numarayı giymeyi seçtiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell, "23 numara önceden seçildiği" için forma numarası olarak 45 numarayı giymeyi seçtiğini açıkladı.

NBA efsanesi Michael Jordan'ın basketbol yolculuğunun ilham kaynağı olduğunu belirten Michaell, ikon oyuncunun aynı zamanda şu anki forma numarasının sebebi olduğunu, "Knuckleheads" podcast'inde şu sözlerle açıkladı:

"Herkes Mike gibi olmak isterdi ve 23 numara önceden seçilmişti. Forma olaylarını biliyorsunuz, seçememiştim. Peki bu durumda ne yapacaktım? 45 giyecektim. O noktadan da öyle devam ettim. 45'in Şikago'da ünlü bir sayı olmadığının bilincindeyim. 45 numara, 23 numara patlayıcı değildi. 45 numara, 23 numara değil. 23 numaraya bunu yapamazdım."

Jordan bilindiği üzere, babasının vefatından sonra hayatında ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak için 1995'te NBA'ye ilk geri dönüşünden sonra, lise boyunca giydiği numara olan 45'i tercih etmişti.


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