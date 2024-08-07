Cleveland Cavaliers yıldızı Donovan Mitchell, Batı Konferansı'ndan 2025 NBA Finalleri'ne çıkabilecek iki takım olarak Oklahoma City Thunder veya Minnesota Timberwolves'u gösterdi.



Mitchell, 'Million Dollaz Worth of Game' podcast'inde konuk olduğu bölümde OKC ve Wolves'a olan güvenini şu sözlerle dile getirdi:



"Muhtemelen Minnesota veya OKC diyebilirim. Minnesota çok hırslı bir ekip. Ve bence kendilerini çözdüler. Bazı takaslar yaptılar ve birkaç oyuncu aldılar ama ne yapmaları gerektiğini de anlamış vaziyetteler.



OKC'nin Alex Caruso'yu eklemiş olmasının o kadro için ne kadar kritik bir hamle olduğunu bence insanlar halen anlamış değil. Orada halihazırda Cason Wallace var, Lu Dort var, Shai da (Gilgeous-Alexander) hiç fena bir savunmacı değildir. O kadroya bir de Alex Caruso'yu eklediler."



Thunder, geçtiğimiz sezon Batı Konferansı'nda 57-25'lik dereceyle birinci olmuş, playoffların ikinci turuna ulaşarak potansiyelini göstermiş ve Dallas Mavericks'e karşı iyi bir mücadele vererek altı maçta elenmişti.



Timberwolves da olağanüstü bir sezon geçirmiş ve Batı Konferansı'nı 56-26'lık derecesiyle üçüncü sırada tamamlamıştı. Playofflarda ise Phoenix Suns'ı ilk turda süpüren ekip, ardından heyecan verici yedi maçlık bir seride önceki yılın şampiyonu Denver Nuggets'ı elemiş, ancak yolculukları Batı Konferansı Finalleri'nde Dallas Mavericks'e karşı sona ermişti.





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