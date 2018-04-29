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Miroslav Stoch: "Daha büyük takıma gitmek isterim"

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Miroslav Stoch, daha büyük bir ligde oynamaya sıcak baktığını söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Miroslav Stoch: 'Daha büyük takıma gitmek isterim'
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29 Nisan 2018 06:43
Slavia Prag forması giyen Fenerbahçe'nin eski yıldızı Miroslav Stoch, Çekya'da mutlu olduğunu ancak iyi bir teklif olması durumunda ayrılabileceğini söyledi.

Pişmanlığı olmadığını belirten Stoch, "Günlük yaşamayı öğrendim. Slavia'da mutluyum ama yine de daha büyük bir takıma gitmek isterim. Ancak şu anda hayalimde bir takım yok. Kariyerimde oynadığım takımlardan memnunum. Başka kararlar alsaydım ne olurdu diye düşünen bir adam değilim" dedi.

"FENERBAHÇE'DE 12 GOL ATTIM"

Daha çok gol atmayı istediğini kaydeden 28 yaşındaki oyuncu, "Kesinlikle daha üretken olabilirdim. Hollanda'da 8 sezon önce 1 yılda 10 gol attım, 2 yıl önce Fenerbahçe'de sezonu 12 golle tamamladım. Burada 3 golüm var ama final maçlarında atmayı severim. Yoksa istediğin kadar iyi oyna, sonunda kupa olmadığı sürece anlamı yok" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Slavia Prag'da 33 maça çıkan Stoch, 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.





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