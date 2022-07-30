Bonservisi Barcelona'da bulunan ve geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic, İtalyan ekibi Juventus'ta Paul Pogba'nın sakatlığı sonrası transfer gündemine geldi. Ancak; Juventus taraftarları Pjanic için tepki gösterdi.



PJANIC, JUVENTUS'UN GÜNDEMİNE GELDİ



Juventus'ta Paul Pogba, en az 2 ay sahalardan uzak kalacak. Dolayısıyla Serie A'nın güçlü ekibi orta sahaya takviye yapılacak. Leandro Paredes'in dışında gündeme gelen isim Pjanic oldu. Teknik direktör Massilimiano Allegri'nin Pjanic'i kadrosunda görmeyi düşündüğü öne sürüldü.



İtalyan basınında yer alan haberde, Bosnalı futbolcunun Juventus'a dönmeye hazır olduğu hatırlatılırken siyah-beyazlı taraftarların tepkisine de yer verildi.



"TÜRKİYE'DE BİLE BAŞARISIZ OLDU, GELMESİN"



Pjanic için Juventus taraftarları, "Barcelona ve Beşiktaş'ta olmadı. Türkiye'de bile başarısız oldu, Juve'ye gelmesine gerek yok", "Onun yerine 23 yaşaltı takımıyla oynayalım", "O dedem yaşında, bırakın artık!" şeklinde tepkiler gösterdi.





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