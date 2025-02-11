Mimovic, Zenit için Rusya'ya gitti!

Zenit ve Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'in sezon sonuna kadar kiralık transferi için anlaşmaya vardı. Mimovic, Zenit'e transferi ve sağlık kontrolünden geçmek için Rusya'ya gitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mimovic, Zenit için Rusya'ya gitti!
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11 Şubat 2025 22:47
Fenerbahçe'nin kısa süre önce Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic'in geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertliler, yabancı kontenjanı nedeniyle kiralık olarak göndermek istediği Mimovic için Zenit ile el sıkıştı. Mimovic de Zenit'ten gelen teklife sıcak baktı ve sağlık kontrollerinden geçmek için Rusya'ya gitti. 20 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Zenit'te forma giyecek.

NEDEN KİRALANIYOR? 

Allan Saint-Maximin'in Napoli'ye transferinin iptal olmasıyla birlikte Fenerbahçe, ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle yabancı oyuncu sayısını 15'e çıkardı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu kuralları gereği sarı-lacivertli ekip, kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabiliyor. Bu nedenle bir futbolcunun kadro dışı kalması gerekliydi.

6.7 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLDİ

20 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye Kızılyıldız'dan 6.7 milyon Euro'ya transfer oldu. Lisansı çıkarıldı fakat forma şansı bulamadı.



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