Millilerden farklı galibiyet

Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 3'te Türkiye, Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Millilerden farklı galibiyet
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28 Temmuz 2023 21:32
A Milli Kadın Hokey Takımı, Hırvatistan'da devam eden Açık Alan Avrupa Şampiyonası 3'te Cebelitarık'ı 6-0 yendi.

Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 3, başkent Zagreb'de devam ediyor.

Şampiyonada A Milli Kadın Hokey Takımı, üçüncü maçında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.

Milli takım, şampiyonadaki ilk maçında ev sahibi Hırvatistan'ı 4-0 yenerken, ikinci maçında İsviçre ile 1-1 berabere kalmıştı.

A Milli Kadın Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın final mücadelesinde Cumartesi günü İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

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