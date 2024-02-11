Milliler, hokeyde 9. oldu

A Milli Kadın Hokey Takımı, Avrupa Salon Şampiyonası'nı 9. sırada tamamladı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen organizasyondaki 4 karşılaşmasını da kaybederek A Grubu'nda son sırayı alan Türkiye, B Grubu sonuncusu İtalya ile klasman maçına çıktı.
Sahadan 10-7 galip ayrılan milliler, 10 takımın katıldığı şampiyonayı 9. sırada bitirdi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen organizasyondaki 4 karşılaşmasını da kaybederek A Grubu'nda son sırayı alan Türkiye, B Grubu sonuncusu İtalya ile klasman maçına çıktı.
Sahadan 10-7 galip ayrılan milliler, 10 takımın katıldığı şampiyonayı 9. sırada bitirdi.