Milliler, hokeyde 9. oldu

A Milli Kadın Hokey Takımı, Avrupa Salon Şampiyonası'nı 9. oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milliler, hokeyde 9. oldu
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11 Şubat 2024 13:19
A Milli Kadın Hokey Takımı, Avrupa Salon Şampiyonası'nı 9. sırada tamamladı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen organizasyondaki 4 karşılaşmasını da kaybederek A Grubu'nda son sırayı alan Türkiye, B Grubu sonuncusu İtalya ile klasman maçına çıktı.

Sahadan 10-7 galip ayrılan milliler, 10 takımın katıldığı şampiyonayı 9. sırada bitirdi.

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