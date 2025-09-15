15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
20:00
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
20:00
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
22:00
15 Eylül
Verona-Cremonese
19:30
15 Eylül
Como-Genoa
21:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
21:45
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
21:30
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
21:00
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
21:00
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
21:00
15 Eylül
Almere-Eindhoven
21:00
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
22:15
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
20:00
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
20:00
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Milli tekvandocular, Almanya'da zirvede yer aldı

calendar 15 Eylül 2025 13:11
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Türkiye Tekvando Milli Takımı, Almanya Açık Turnuvası'nda 5'i altın toplam 12 madalyayla takım halinde birinci oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Almanya'nın Nürnberg kentinde G2 kategorisinde düzenlenen ve olimpik sıralamaya puan veren turnuvada 1140 sporcu mücadele ederken, Türkiye'yi 26 tekvandocu temsil etti.

Turnuvada 5 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazanan milliler, tüm klasmanlarda takım halinde şampiyonluğa ulaştı.


Organizasyonda madalya kazanan milli sporcular şunlar:

Altın madalya: Furkan Ubeyde Çamoğlu (54 kilo), Berkay Erer (68 kilo), Emine Göğebakan (46 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo)

Gümüş madalya: Hüseyin Berat Demircioğlu (+87 kilo), Elif Sude Akgül (49 kilo)

Bronz madalya: Ömer Faruk Dayıoğlu (63 kilo), Orkun Ateşli (87 kilo), Hayrunnisa Gürbüz (49 kilo), Merve Dinçel Kavurat (53 kilo), Şevval Çakal (62 kilo)

 

