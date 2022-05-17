Milli takımın Litvanya maçı biletleri satışta!

A Milli Futbol Takımı'nın EFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Litvanya ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli takımın Litvanya maçı biletleri satışta!
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17 Mayıs 2022 16:19
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 7 Haziran Salı günü Litvanya'ya konuk olacağı maçın biletleri genel satışa çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, satışa sunulan misafir tribün biletleri, "www.passo.com.tr" ve Passo Mobil uygulamasından alınabilecek.

Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

Litvanya-Türkiye maçının misafir tribün bilet fiyatları 250 lira olarak belirlendi.

 

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