Milli takımımızdan 10 metrede altın madalya!

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz ve Esra Bozabalı'dan oluşan milli takım, kadınlar 10 metre havalı tabanca trio kategorisinde altın madalya aldı.



Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Osijek kentindeki organizasyonda, kadınlar 10 metre havalı tabanca trio kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu.



Şevval İlayda, Şimal ve Esra'nın yer aldığı milli takım, altın madalya maçında Monika Karsch, Susanne Neisinger ve Doreen Vennekamp'tan oluşan Almanya ile karşılaştı.



Müsabakayı 16-4 kazanan ay-yıldızlılar, Avrupa şampiyonu oldu.



Bu kategoride bronz madalyayı ise Ukrayna kazandı.



