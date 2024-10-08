Milli Takımımız'ın maçına İtalyan hakem

A Milli Takımımız'ın Karadağ ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi maçında İtalyan hakem Daniele Chiffi düdük çalacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Milli Takımımız'ın maçına İtalyan hakem
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08 Ekim 2024 12:01
Son güncelleme 08 Ekim 2024 12:02
A Milli Takımımız'ın Karadağ ile 11 Ekim Cuma 21.45'te Samsun'da oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi mücadelesini İtalyan hakem Daniele Chiffi yönetecek.

Chiffi'nin yardımcılıklarını Alessio Berti ve Luigi Rossi yapacak.

Chiffi daha önce A Milli Takımımız'ın Avusturya'ya 6-1 yenildiği hazırlık maçında ve U19 Milli Takımımız'ın Lüksemburg ile 4-4 berabere kaldığı mücadelede düdük çaldı.

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta oynadığı ilk iki maçta aldığı 4 puanla zirvede bulunuyor.

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