Milli Takımımız'ın maçına İtalyan hakem

A Milli Takımımız'ın Karadağ ile 11 Ekim Cuma 21.45'te Samsun'da oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi mücadelesini İtalyan hakem Daniele Chiffi yönetecek.



Chiffi'nin yardımcılıklarını Alessio Berti ve Luigi Rossi yapacak.



Chiffi daha önce A Milli Takımımız'ın Avusturya'ya 6-1 yenildiği hazırlık maçında ve U19 Milli Takımımız'ın Lüksemburg ile 4-4 berabere kaldığı mücadelede düdük çaldı.



A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta oynadığı ilk iki maçta aldığı 4 puanla zirvede bulunuyor.



