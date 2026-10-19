Milli Takım için Sergen Yalçın sesleri

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'ın adı öne çıktı. UEFA Uluslar A Ligi'ndeki dört karşılaşmadan da puansız ayrılan ay-yıldızlılarda, Montella'nın ardından yeni bir dönemin başlaması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Futbol Federasyonu, milli takımın başına Sergen Yalçın'ı getirme konusunda anlaşma sağladı. Henüz sözleşme imzalanmadığı belirtilirken sürecin imzayla sonuçlanma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.
SALI GÜNÜ KESİN KARAR VERİLECEK
Sergen Yalçın ile ilgili son kararın salı günü yaapılacak yönetim kurulu toplantısından sonra alınacağı belirtildi.
İLK SINAV KASIM AYINDA
Anlaşmanın resmiyet kazanması halinde Sergen Yalçın'ın ilk görevine kasım ayındaki milli maçlarla başlaması bekleniyor.
Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım Perşembe günü Belçika'yı İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın ardından ay-yıldızlılar, 15 Kasım Pazar günü Fransa deplasmanına çıkacak.
Bordeaux kentindeki Atlantique Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.
TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE GAZİANTEPSPOR'DA BAŞLADI
Sergen Yalçın, profesyonel takımlardaki teknik direktörlük kariyerine 2013 yılında Gaziantepspor'da başladı.
Ardından Sivasspor, yeniden Gaziantepspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'da görev yapan Yalçın, Ocak 2020'de Beşiktaş'ın başına geçti.
Siyah-beyazlılardaki ilk döneminin ardından 2024 yılında Antalyaspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam, 2025-2026 sezonunda yeniden Beşiktaş'ta görev aldı.
BEŞİKTAŞ'TA ÇİFTE KUPA KAZANDI
Yalçın'ın teknik direktörlük kariyerindeki en önemli başarısı, Beşiktaş ile geçirdiği 2020-2021 sezonu oldu.
Siyah-beyazlı takımı Süper Lig şampiyonluğuna taşıyan Yalçın, aynı sezon Türkiye Kupası'nı da kazanarak çifte kupa sevinci yaşadı. Beşiktaş, onun yönetiminde hem ligde hem kupada zirveye çıktı.
Futbolculuk döneminde de Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, kulüp tarihinde bu başarıya hem oyuncu hem teknik direktör olarak ulaşan ilk isim oldu.
SALI GÜNÜ KESİN KARAR VERİLECEK
Sergen Yalçın ile ilgili son kararın salı günü yaapılacak yönetim kurulu toplantısından sonra alınacağı belirtildi.
İLK SINAV KASIM AYINDA
Anlaşmanın resmiyet kazanması halinde Sergen Yalçın'ın ilk görevine kasım ayındaki milli maçlarla başlaması bekleniyor.
Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım Perşembe günü Belçika'yı İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın ardından ay-yıldızlılar, 15 Kasım Pazar günü Fransa deplasmanına çıkacak.
Bordeaux kentindeki Atlantique Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.
TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE GAZİANTEPSPOR'DA BAŞLADI
Sergen Yalçın, profesyonel takımlardaki teknik direktörlük kariyerine 2013 yılında Gaziantepspor'da başladı.
Ardından Sivasspor, yeniden Gaziantepspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'da görev yapan Yalçın, Ocak 2020'de Beşiktaş'ın başına geçti.
Siyah-beyazlılardaki ilk döneminin ardından 2024 yılında Antalyaspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam, 2025-2026 sezonunda yeniden Beşiktaş'ta görev aldı.
BEŞİKTAŞ'TA ÇİFTE KUPA KAZANDI
Yalçın'ın teknik direktörlük kariyerindeki en önemli başarısı, Beşiktaş ile geçirdiği 2020-2021 sezonu oldu.
Siyah-beyazlı takımı Süper Lig şampiyonluğuna taşıyan Yalçın, aynı sezon Türkiye Kupası'nı da kazanarak çifte kupa sevinci yaşadı. Beşiktaş, onun yönetiminde hem ligde hem kupada zirveye çıktı.
Futbolculuk döneminde de Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, kulüp tarihinde bu başarıya hem oyuncu hem teknik direktör olarak ulaşan ilk isim oldu.