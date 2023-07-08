Milli Takım 2. tura yükseldi

7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Avrupa Trophy Ligi 2. etabında finale yükseldi.



Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Trophy Ligi 2. etabında finale kalma başarısı gösterdi.



Bu sonuçla milli takım, Avrupa'nın en üst ligi olan ve en iyi 12 takımın yarıştığı Championship'e çıkma hakkı elde etti.



Türkiye Ragbi Federasyonu, 2024 yılında tarihinde ilk kez bu ligde yarışacak olan 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı'nı tebrik ederek, başarılar diledi.



