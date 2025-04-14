Milli sporcular, Dünya Okul Sporları Oyunları'nda 64 madalya kazandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Okul Sporları Oyunları'nda (Gymnasiade) 64 madalya kazanan genç sporcuları tebrik etti.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından düzenlenen Dünya Okul Sporları Oyunları, 56 ülkeden 2 bin 742 sporcunun katılımıyla Sırbistan'ın Zlatibor kentinde gerçekleştirildi. Türkiye, 15 yaş altı kategorisinde ilk kez katıldığı organizasyonda 64 madalya kazanma başarısı gösterdi.



Oyunlarda Türkiye adına atletizm, güreş, judo, okçuluk, para atletizm, yüzme, para yüzme, tekvando, tenis, boks, artistik cimnastik ve badminton branşlarında 78 sporcu yarıştı.



Organizasyonu 16 altın, 22 gümüş ve 26 bronz olmak üzere toplam 64 madalyayla tamamlayan Türkiye, madalya sıralamasında 8. basamakta yer aldı.



Milli sporcular en çok madalyayı artistik cimnastik branşında elde etti. Milli cimnastikçiler 3'ü altın 13 madalya kazandı. Milli cimnastikçileri, 4'ü altın 10 madalyayla para yüzücüler takip etti.



Bakan Bak, milli sporcuları kutladı



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'daki oyunlarda önemli bir başarıya imza atan milli sporcuları tebrik etti.



Bakan Bak, kutlama mesajında, şunları kaydetti:



"Dünya Okul Sporları Oyunları'nda 16'sı altın, 22'si gümüş ve 26'sı bronz olmak üzere 64 madalya kazanan sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Geleceğin yıldız sporcuları ilk kez uluslararası bir organizasyonda mücadele etme deneyimi yaşadı. Elde edilen sonuç hem sevindirici hem de umut verici. Bugünün başarıları yarınların habercisidir. Oyunlarda mücadele eden, madalya kazanan sporcu kardeşlerimin gelecekte ülkemize büyük başarılar yaşatacağına inanıyorum. Oyunlarda ay-yıldızlı bayrağımızı temsil eden sporcularımızı, desteklerini esirgemeyen kıymetli ailelerimizi, değerli öğretmenlerini ve antrenörlerini yürekten tebrik ediyorum. Milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."



