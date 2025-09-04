04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun 2026'da MotoGP'deki takım arkadaşı belli oldu

Toprak Razgatlıoğlu'nun 2026'da yarışacağı Prima Pramac Yamaha, MotoGP kadrosunu Jack Miller'la tamamladı. İki Dünya Superbike şampiyonluğu bulunan Toprak, ilk kez MotoGP'de mücadele edecek.

calendar 04 Eylül 2025 15:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun 2026'da MotoGP'deki takım arkadaşı belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun 2026 sezonunda yarışacağı MotoGP Dünya Şampiyonası'ndaki takımı Prima Pramac Yamaha'nın Avustralyalı sürücü Jack Miller ile anlaştığı duyuruldu.
 
Yamaha Racing'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2026 MotoGP sezonu için Jack Miller'in resmi Yamaha sürücüsü olarak anlaşmasını yeniledikleri kaydedildi.
 
Bu anlaşmayla MotoGP'de ilk kez yarışacak ve iki kez Dünya Superbike Şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu'nun da katılacağı gelecek sezon için Prima Pramac Yamaha MotoGP'nin kadrosunu tamamladığı belirtildi.
 
MotoGP Dünya Şampiyonası'na 2015 sezonunda CMW LCR Honda takımıyla başlayan Miller, 4'ü birincilik olmak üzere 23 kez podyuma çıktı. Avustralyalı sürücünün 2 de pole pozisyonu bulunuyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.