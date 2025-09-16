Milli kürekçiler, Kazakistan'da 2 madalya kazandı

Kürek Milli Takımı, Türkistan Uluslararası Yarışları'nda birer altın ve bronz madalya kazandı.Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Kazakistan'ın Türkistan kentindeki organizasyonda iki kategoride madalya aldı.Yeni açılan 2 bin metrelik Türkistan parkurunda düzenlenen organizasyonda, kadınlar iki çifte (W2X) kategorisinde yarışan Deniznur Serra Baykara ile Eylül Deniz, altın madalya elde etti.Türkiye'yi erkekler çifte (M2X) kategorisinde temsil eden Aydın İnanç Şahin ile Yunus Emre Biber ise üçüncü oldu.