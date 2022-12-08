Milli kick boksçunun hedefi olimpiyat madalyası

Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan ve kick boksta Avrupa ile dünya şampiyonluğu bulunan Cebrail Gençoğlu, kariyerine olimpiyat madalyası eklemeyi hedefliyor.



Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Gençoğlu'nun, 21 yıllık spor hayatında kick boksta çok sayıda derecesi bulunuyor.



Geçen yıl İtalya'da düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Gençoğlu, ardından Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliğinin (WAKO) Antalya'da düzenlediği Büyükler ve Masterlar Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda da 63 kiloda birinci oldu.



Gelecek yıl Portekiz'de düzenlenecek Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda da birinci olmak isteyen Gençoğlu, 2028'deki Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na katılıp kariyerine olimpiyat madalyası eklemeyi amaçlıyor.



Milli sporcu Cebrail Gençoğlu, AA muhabirine, tekvando ile başladığı spor hayatına 21 yıldır kick boks ile devam ettiğini söyledi.



Küçük yaşlardan beri milli formayı giydiğini ifade eden Gençoğlu, "Küçük yaşlardan beri İstiklal Marşı'mızı okutmanın hayaliyle antrenmanlar yaptım. 2013'de Türkiye şampiyonu olduktan sonra Erzurum tarihinde ilk defa kick boks gençler milli takımına seçildim." dedi.



"En büyük hedefim olimpiyatlarda ülkeme madalya kazandırmak"



Gençoğlu, Avrupa ve dünya şampiyonluğunu da kariyerine eklediğini belirterek, hayallerini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu dile getirdi.



Bu şampiyonluklarının Erzurum'un spor tarihinin en büyük başarılarından olduğunu kaydeden Gençoğlu, şöyle konuştu:



"Avrupa şampiyonluğum yoktu. Bu sene Antalya'daki organizasyona şampiyonluk parolasıyla hazırlandık. Çok şükür orada da şampiyon oldum ve kariyerime hem dünya hem de Avrupa şampiyonluğunu ekledim. Bu aynı zamanda Erzurum'un spor tarihindeki en büyük başarısıydı. İki madalyayı da şehrimize kazandırdım. Hedefim gelecek yıl Portekiz'de yapılacak Kick Boks Dünya Şampiyonası. Kick boks artık olimpik bir spor ve 2028 yılında Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda aday branşlardan bir tanesi. En büyük hedefim olimpiyatlarda ülkeme madalya kazandırmak."



Antrenör Emre Şahin ise her zaman en iyi başarıyı yakalamak için çalıştıklarını anlatarak, "Şampiyon olup kupayı kazanmak güzel bir şey. Çünkü çok meşakkatli yollardan geçtik. Sabah, akşam antrenman yapmak, günlerce her şeyden uzak kalıp İstiklal Marşı'nı okutmak kolay bir durum değil. Allah herkese nasip etsin." ifadelerini kullandı.









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