05 Kasım
Ajax-Galatasaray
23:00
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
20:45
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
20:45
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
23:00
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
23:00
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
23:00
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
23:00
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
23:00
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
23:00

Milli karateci Semra, ailesinin hayallerini gerçekleştirmeye odaklandı

Hırvatistan'ın Rijeka kentinde 7 Kasım'da başlayacak Balkan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Semra Kababıyık, hazırlıklarını Hatay'da sürdürüyor.

calendar 05 Kasım 2025 13:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli karateci Semra, ailesinin hayallerini gerçekleştirmeye odaklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Hatay'da dedesi ve babasının izinden gidip karateye başlayan 16 yaşındaki milli sporcu Semra Kababıyık, 7-9 Kasım'da Hırvatistan'da düzenlenecek Balkan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda ilk uluslararası madalyasını alıp ailesini gururlandırmak istiyor. 

Babası Nusret Kababıyık'ın yönlendirmesiyle 4 yıl önce karateyle tanışan Semra, 24-26 Ekim'de Elazığ'da düzenlenen Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'ndaki performansıyla milli seçildi.

Semra, Hırvatistan'ın Rijeka kentinde 7-9 Kasım'da yapılacak Balkan Şampiyonası'nda başarılı olmak için İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün spor salonunda milli takım antrenörü Alev Öztürk yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor.



Gençliğinde karate sporcusu olan babası ve dedesinin izinden giden 16 yaşındaki Semra, şampiyonada madalya kazanıp hem ailesini hem milli takımı gururlandırmayı hedefliyor.

- "Babamın yapamadıklarını başarmam lazım"

Semra Kababıyık, AA muhabirine, Hırvatistan'a özverili ve disiplinli şekilde hazırlandığını söyledi.

Aile büyüklerinin yarım kalan hayallerini tamamlamak istediğini dile getiren Semra, şöyle konuştu:

"Dedem karateyle ilgileniyordu. Daha sonra babam ona özenmiş ve spora başlamış ama devam edememiş. Babam milli takıma katılmak, Avrupa'da dereceler yapıp, dünyada tanınmak istiyordu. Dedemin ve babamın karate dalında başarmak istediklerini, yapamadıklarını benim başarmam lazım. Bunu üstlendim." 

Semra, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ilçedeki spor salonunun hasar görmesinin ardından idmanlarını açık alanda sürdürdüğünü ifade ederek, "Antrenmanlar sayesinde depremde yaşadıklarımızı daha basit atlattık ve hayata tutunduk."dedi.

Yoğun çalışmasının karşılığını şampiyonlukla alacağına inandığını belirten genç sporcu, şu değerlendirmede bulundu:

"Hem geleceğim için hem de ailemi ve hocamı gururlandırabilmem için Avrupa'da derece yapmam, başarmam lazım. Balkan Şampiyonası'nda başaracağıma inanıyor, derece yapmayı hedefliyorum. Daha sonra da dünya şampiyonalarına katılmak istiyorum."

Antrenör Öztürk de sporcusuna güvendiğini vurgulayarak, "Semra, Balkan Şampiyonası'nda ilk üçe girerse Avrupa seçmelerine katılacağız. Depremi unutmaya ve tekrar ayakta kalmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.