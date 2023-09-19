Milli judocular, Bakü Grand Slam için hazırlıklarını tamamladı

Milli judocular, Azerbaycan'da düzenlenecek ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na da kota puanı veren Bakü Grand Slam için hazırlıklarını tamamladı.



Kadın ve erkek judo milli takımın sporcuları, Eryaman'da bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) 8 Eylül'de başladıkları kampı bitirdi.



Başkent Bakü'de 22-24 Eylül tarihlerinde düzenlenecek turnuvada Türkiye'yi 9'u erkek, 5'i de kadın olmak üzere 14 milli judocu temsil edecek.



Azerbaycan'da ay-yıldızlı kadın sporculardan 52 kiloda Zeliha Cinci, 57 kiloda Hasret Bozkurt, 63 kiloda Minel Akdeniz, 70 kiloda Fidan Ögel ve +78 kiloda Hilal Öztürk madalya arayacak.



Erkek judoculardan ise 60 kiloda Salih Yıldız ve Mihraç Akkuş, 66 kiloda Muhammed Ali Demirel, 73 kiloda Bayram Kandemir ve Umalt Demirel, 81 kiloda Vedat Albayrak, 90 kiloda Mikail Zgank, 100 kiloda Mert Şişmanlar ve +100 kiloda Münir Ertuğ, Bakü'de Türkiye adına tatamiye çıkacak.



Milli judocuların kamp çalışmalarını AA muhabirine değerlendiren antrenör Onur Akgün, "4 ay önce başantrenörümüz Irakli Uznadze ile göreve başladık. Şu anda milli takımla beşinci kampımızı tamamladık. Zagreb'de 4 madalya kazanarak çalışmalarımızı süsledik. Şimdi de Azerbaycan Bakü'de grand slam mücadelemiz var. İnşallah orada da güzel bir sonuç alarak dönmeyi planlıyoruz." diye konuştu.



Antrenörlerden Şahin Turşak da "Bakü'ye 5 kadın 9 erkek sporcuyla inşallah yarın yola çıkacağız. Olimpiyat öncesinde en önemli maçlardan birine çıkacağız. Olimpiyat için çok iyi puan veriyor, inşallah orada derece yaparlarsa bazı sporcularımız olimpiyata gitmeye hak kazanacak. 60 kiloda Salih Yıldız şu an zaten kotada, ondan büyük beklentilerimiz var. İnşallah olimpiyatlar için 6-7 sporcuyla kota alacak vaziyetteyiz." değerlendirmesinde bulundu.



