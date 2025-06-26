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Milli judocular, Avrupa Ümitler Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı

Türkiye, Avrupa Ümitler Judo Şampiyonası'nın ilk gününde 1 altın, 2 gümüş madalya kazandı. Sema Nur Yüksel altın, Yağmur Yılmaztürk ve Livanur Kayır ise gümüş madalya aldı.

calendar 26 Haziran 2025 21:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli judocular, Avrupa Ümitler Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı
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Türkiye, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Avrupa Ümitler Judo Şampiyonası'nın ilk gününde 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, 40 kilo kategorisinde milli sporcular Sema Nur Yüksel ve Yağmur Yılmaztürk finalde karşılaştı.

Müsabakayı kazanan Sema Nur altın madalya elde ederken, Yağmur gümüş madalyanın sahibi oldu.

Livanur Kayır da 44 kilo kategorisinde gümüş madalya aldı.

Avrupa Ümitler Judo Şampiyonası, 28 Haziran'da sona erecek.


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