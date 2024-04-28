Milli judocu Kayra Özdemir'den bronz madalya

Avrupa Judo Şampiyonası'nda mücadele eden Milli judocu Kayra Özdemir, bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Milli judocu Kayra Özdemir'den bronz madalya
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28 Nisan 2024 00:30
Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Kayra Özdemir bronz madalya kazandı.

Başkent Zagreb'de gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü ve son gününde 5 milli sporcu tatamiye çıktı.

Kadınlar +78 kiloda iki milli sporcu bronz madalya maçında birbirleriyle karşılaştı. Hilal Öztürk, repesaj maçını kazanarak bronz madalya maçına çıkma hakkı kazandı. Kayra Özdemir ise yarı final karşılaşmasını kaybetti ve üçüncülük maçında Hilal'e rakip oldu.

Karşılaşmayı kazanan Kayra Özdemir, bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 100 kiloda Mert Şişmanoğlu, +100 kiloda Münir Ertuğ ve İbrahim Tataroğlu ise rakiplerine elendi.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nı 1 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 4 madalyayla tamamladı.

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