Milli hentbolcu Doruk Pehlivan'ın hedefi kendini kanıtlamak

Milli hentbolcu Doruk Pehlivan, Bundesliga takımlarından GWD Minden'da yeniden kendini göstermek istediğini, hedefinin tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğunu belirtti.



Türkiye'yi Avrupa'da başarılı bir şekilde temsil eden Doruk, hentbol hayatını ve hedeflerini AA muhabirine anlattı.



Çocukluk hayallerini gerçekleştirdiği belirten milli hentbolcu, "Eski hentbolcu bir baba ve annenin çocuğu olarak hentbolun içinde büyüdüm. İlk antrenörüm annem oldu. İlkokulda hentbol oynamaya başladım. Ardından ortaokul döneminde kısa süre basketbol oynasam da tekrar hentbola döndüm." dedi.



İlk kez profesyonel hentbola Maliye Piyango Kulübünde başladığını hatırlatan Doruk, "Maliye Piyango'nun genç takımında 2 sene oynadıktan sonra 17 yaşımdayken A takıma yükseldim. İki sezon burada forma giydikten sonra yurt dışına transfer oldum." dedi.



Yurt dışında hentbol oynama hedefini gerçekleştirme mutluluğunu halen yaşadığını anlatan Doruk, "Amacım hep Avrupa'da hentbol oynamaktı. Türkiye'deki son sezonumda ve milli maçlarda iyi bir performans sergiledim. Bunun üzerine yurt dışından teklif aldım. 2018'de Avusturya'dan Fivers Wat Margareten'e transfer oldum. Böylece genç yaşta Avrupa'da oynama hayalimi gerçekleştirdim. Fivers'ta ilk sezonda gol kralı oldum. Buradaki iyi performansımla birlikte Polonya'nın köklü takımlarından ve 2015-2016 yılında EHF Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Vive Kielce takımına transfer oldum." ifadelerini kullandı.



"Bundesliga'da hentbol bambaşka"



Çocukluğunda odasında posterlerini astığı Vive Kielce'ye transferinden dolayı o gün yaşadığı mutluluğun anlatan Doruk, şöyle devam etti:



"Milli takımla 2018 Akdeniz Oyunları'nda, genç milli takımla da Avrupa Şampiyonası ikinci klasman maçlarında oynadım. Akdeniz Oyunları'nda İspanya ile üçüncülük maçında, Polonya Süper Ligi'nden Vive Kielce Antenörü Talant Duyshebaev beni izlemiş. Ben de oradaki maçlarda iyi performans sergilemiştim. Transfer teklifi geldi, teklifi ilk duyduğumda inanamadım. Çok heyecan ve gurur vericiydi. Çok mutlu oldum. Çocukluğumda odamda posterleri olan bir takıma, Kielce'ye transfer oldum. Antrenör Duyshebaev çalıştığım en iyi antrenör. Igor Karacic, Andreas Wolf, Karalek gibi isimlerle oynadım. İlk Şampiyonlar Ligi maçımda deplasmanda Kiel ile oynamıştık, 12 bin 500 kişinin izlediği bir maçtı. Çok heyecan verici bir atmosferdi."



Polonya Ligi'ndeki yabancı kısıtlaması ve ardından Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de Bundesliga takımlarından Minden'a transfer olduğunu kaydeden Doruk, "Bundesliga'da hentbol bambaşka. Profesyonel bir ortam var, günde yaklaşık 7-8 saatim salonda geçiyor. İyi bir sezon geçirdim Minden'da. Daha sonra sakatlık yaşadım ve menüsküs ameliyatı oldum. Bu sezon sağlam bir şekilde döndüm. Şu an her şey yolunda. Minden'da tekrardan kendimi göstermek istiyorum. Eski Doruk yeniden en iyi şekilde sahada olacak. Hedefim tekrardan şampiyonlar liginde oynamak." şeklinde konuştu.



"İdolüm olan oyuncularla oynamak, rakip olmak çok güzel bir duygu"



Fransız Nikola Karabatic ve Polonyalı Mariusz Jurkiewicz'in idolü olan hentbolcular olduğunu dile getiren Doruk, "Özellikle Jurkiewicz çok beğendiğim bir oyuncuydu. Annemde hep söylerdi 'Ne kadar cesur, yırtıcı bir oyuncu. Sende öyle olmalısın' diye. Bende onunla aynı takımda oynama şansı yakaladım. Karabatic ile henüz karşılaşamadım ama bir gün karşılıklı oynamak isterim. İdolüm olan oyuncularla oynamak, rakip olmak çok güzel bir duygu." dedi.



Sakatlığı nedeniyle milli takımdan da biraz uzak kaldığını belirten Doruk, sağlığıma kavuştuğunu, milli formayla uluslararası şampiyonalarda dereceler elde etmek istediğini söyledi.



Hentbolcu anne ve babanın oğlu olmanın büyük avantaj sağladığını vurgulayan Doruk, "Babam Bundesliga'daki maçlarımı izliyor, maçlarımdan görüntülerle analiz yaparak hatalarımda uyarıyor. Anne ve babamın buralara gelmemde emeği çok büyük, o yüzden çok şanslı olduğumu düşünüyorum." dedi.



Hentboldan arta kalan zamanlarında gitar çalıştığını kaydeden Doruk, "Hentboldan arta kalan zamanlarımda gitar çalışıyorum. Müziği severim, ayrıca resim çiziyorum. Sakatlık dönemimde özellikle heykelle uğraştım. Posterler yaptım. Sanatsal yönlerimde kuvvetli." şeklinde konuştu.



