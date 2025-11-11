Milli Haltercilerden, İslami Dayanışma Turnuvası'nda 21 madalya!

Milli halterciler, İslami Dayanışma organizasyonu 13'ü altın 21 madalya ile tamamladı.

calendar 11 Kasım 2025 19:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli Haltercilerden, İslami Dayanışma Turnuvası'nda 21 madalya!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, halter branşında bugün 1 bronz madalya kazandı. Milli halterciler, oyunlarda halter branşını 13'ü altın 21 madalya ile tamamladı.

Oyunlara 8. gün yapılan müsabakalarla devam edildi.

Bulvar Riyad Arena'da Türkiye adına erkekler 94 kiloda podyuma çıkan Hakan Şükrü Kurnaz, koparmada 165 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı. Hakan Şükrü, silkmede ise 180 kilo kaldırdı.

Oyunlarda halter branşındaki yarışlar sona ererken ay-yıldızlı sporcular, bu branşta 13 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 21 madalya kazanma başarısını gösterdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.