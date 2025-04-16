Milli halterci Aysel Özkan, Avrupa 2'ncisi oldu

Kadınlar 64 kiloda yarışan Aysel Özkan, koparmada altın madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli halterci Aysel Özkan, Avrupa 2'ncisi oldu
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16 Nisan 2025 21:56
Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda mücadele eden milli sporculardan Aysel Özkan, koparmada altın, toplamda gümüş madalya kazandı.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen organizasyonun 4. günü, kadınlar 64 kilo kategorisindeki kaldırışlarla sona erdi.

Koparmada 100 kiloyla altın madalya kazanan, silkmede 122 kiloyla 4'üncü sırayı alan Aysel, toplam 222 kilo kaldırarak Avrupa 2'ncisi oldu.

Aynı sıkletteki Nuray Güngör ise koparmada 96 kiloyla 5'inci, silkmede 121 kiloyla 6'ncı, toplamda da 217 kiloyla 5'inci sırada yer aldı.

Şampiyonanın 4. günü sonunda Türk haltercilerin madalya sayısı, 19'a (8 altın, 7 gümüş, 4 bronz) yükseldi.

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