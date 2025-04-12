Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Nesrin Baş, kadınlar 72 kiloda gümüş madalya aldı.
Nesrin, başkent Bratislava'daki organizasyonun beşinci gününde Ukraynalı Alla Belinska ile finalde karşılaştı.
Kadınlar kategorisinin son maçında Belinska'ya tuşla yenilen milli güreşçi, gümüş madalyada kaldı. Belinska ise kariyerindeki ikinci Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Geçen yıl Romanya'nın başkenti Bükreş'te altın madalya elde eden 22 yaşındaki Nesrin, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olma şansını değerlendiremedi.
Nesrin Baş, geçen ay Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılan 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.
Milli sporcunun, 23 yaş altında iki dünya şampiyonluğu da bulunuyor.
Milli güreşçi Nesrin Baş, gümüş madalya aldı
Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Nesrin Baş, 72 kiloda Ukraynalı Alla Belinska'ya finalde yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
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12 Nisan 2025 00:42
Son güncelleme 12 Nisan 2025 00:43
Son güncelleme 12 Nisan 2025 00:43
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Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Nesrin Baş, kadınlar 72 kiloda gümüş madalya aldı.
Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Nesrin Baş, kadınlar 72 kiloda gümüş madalya aldı.
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