Milli güreşçi İbrahim Çiftçi, Ukraynalı rakibine yenildi

Milli güreşçi İbrahim Çiftçi, son 16 turunda Ukraynalı rakibine yenildi.

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Milli güreşçi İbrahim Çiftçi, Ukraynalı rakibine yenildi
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10 Ağustos 2024 14:18
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi İbrahim Çiftçi, son 16 turunda Ukraynalı rakibine mağlup oldu.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda İbrahim Çiftçi, erkekler serbest stil 97 kilo son 16 turunda Ukraynalı Murazi McHedlidze ile karşılaştı.

Milli sporcu, rakibine 5-1 mağlup oldu.

İbrahim Çiftçi, Ukraynalı güreşçinin finale kalması halinde bronz madalya için yarın repesajda mücadele verecek.

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