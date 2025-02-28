Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, bronz madalya kazandı

Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, Arnavutluk'taki turnuvada bronz madalya kazandı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, bronz madalya kazandı
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28 Şubat 2025 10:23
Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, Arnavutluk'ta düzenlenen Muhamet Malo Turnuvası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Tiran'da gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler serbest stil 92 kiloda Feyzullah Aktürk mindere çıktı.

Yarı finalde İranlı Kamran Ghorban Ghasempour'a mağlup olan Feyzullah, bronz madalya mücadelesinde Gürcü rakibi Miriani Maisuradze'yi yenerek turnuvayı üçüncü tamamladı.

125 kiloda ise Hakan Büyükçıngıl, yarı finalde İranlı Amir Hoseyin Abbas Zare'ye mağlup oldu. Hakan, bronz madalya mücadelesinde de Belaruslu Dzianis Khramiankou'ya yenilerek turnuvayı 5. sırada bitirdi.

 
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