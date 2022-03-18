Milli güreşçi Elvira Kamaloğlu'nun hedefi 'büyük'

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ahıska Türkü Elvira Kamaloğlu, başarısını taçlandırmak için bir sonraki şampiyonaya odaklandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2015'te Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen Ahıska Türklerinden Elvira Kamaloğlu, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya alarak adından söz ettirdi.



Elvira, Filibe kentinde kadınlar 57 kiloda sırasıyla İspanyol Maria Victoria Baez Dilone, Polonyalı Patrycja Gil, Bulgar Sezen Behchetova Belberova ve son olarak Macar Tamara Dollak'ı yenerek altın madalyaya uzandı.



Macaristan'da 28 Mart-3 Nisan tarihlerinde büyükler kategorisinde yapılacak Avrupa Güreş Şampiyonası'nda başarısını taçlandırmak isteyen Ahıska Türkü Elvira Kamaloğlu, Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde Kadın Güreş Milli Takımı ile çalışmalarını sürdürüyor.



- "Güzel bir savaş verdik ve ödülümüzü de aldık"



Elvira Kamaloğlu, AA muhabirine, güreşe 12 yaşında başladığını söyledi. Bu sporu yapması için kendisini teşvik eden tek kişinin güreşçi olan babası olduğunu dile getiren Elvira, annesinin ise güreşmesine karşı çıktığını anlattı.



Genç sporcu, babasının aslında erkek kardeşinin güreşçi olmasını istediğini ancak bu sporla ilgilenmenin kendisine nasip olduğunu kaydetti.



Zamanla annesinin de durumu kabullendiğini belirten Elvira Kamaloğlu, "Annem güreşmeme karşıydı. Bu, birkaç sene boyunca sürdü. Derece aldıkça, bayrağımızı dalgalandırdıkça annem de bu ön yargıyı kırdı. Şu an o da en büyük destekçilerimden biri. Ben güreşirken onlar da benimle birlikte güreşiyor." diye konuştu.



Elvira Kamaloğlu, Avrupa Şampiyonası'ndan yeni geldiğini ve Macaristan'da büyükler kategorisinde yapılacak Avrupa Güreş Şampiyonası'na hazırlandığını aktararak, "Güzel bir şampiyona geçti bizim için. Güzel bir savaş verdik ve ödülümüzü de aldık. Türkiye'yi zirveye çıkardım ve bayrağımızı dalgalandırdım. Bu, benim için çok gurur vericiydi. Hazırlıklara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hedeflerimiz büyük. İnşallah bu başarımı, derecemi oraya da taşımak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Başarıya ulaşmak için çok çalıştığını vurgulayan Elvira Kamaloğlu, kadın sporculara çok çalışmalarını, kendilerine hedef belirlemelerini ve bu doğrultuda emin adımlarla ilerlemelerini tavsiye etti.





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