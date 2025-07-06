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Milli güreşçi Abdullah Toprak, İtalya'da bronz madalya kazandı

Milli Güreşçimiz Abdullah Toprak, İtalya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalyayı ülkemize getirdi.

calendar 06 Temmuz 2025 00:45 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2025 00:47
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Milli güreşçi Abdullah Toprak, İtalya'da bronz madalya kazandı
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 İtalya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Abdullah Toprak, 65 kiloda bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Caorle kentinde düzenlenen organizasyonda erkekler 65 kilo müsabakaları yapıldı.

Milli güreşçi Abdullah Toprak, Ermeni Arman Musikyan'ı 10-0 teknik üstünlükle yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

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